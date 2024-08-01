На место взрыва в Нижнем Тагиле вылетели два медицинских вертолёта

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Две медицинские авиационные бригады направлены на место обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Вертолёты с медиками и реаниматологами на борту вылетели из Екатеринбурга, указано в сообщении. Также к месту разбора завалов после взрыва будет доставлен передвижной медицинский комплекс, оснащённый эвакуационными модулями и прочим медицинским оборудованием для помощи пострадавшим. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
На месте взрыва продолжается разбор завалов. В МЧС сообщили, что установили местонахождение ещё трёх пострадавших под развалинами здания. Для их спасения ведётся постепенный разбор конструкций.
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Александр Бойцов