Стало известно число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ, пять человек пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Сообщается, что обрушился один из подъездов. Около 15 квартир оказались разрушены. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел. Под завалами могут находиться люди.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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Дарья Осипова