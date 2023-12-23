В ДТП погиб победитель первенств РФ и Европы по боксу Родионов

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У спортсмена Альберта Родионова остались жена и 7-летняя дочь.
ТАСС сообщает, что победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом рассказали в Федерации бокса России.
Ранее сообщалось, что четыре человека скончались, ещё 15 пострадали во время столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области. РЕН ТВ сообщает, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 23 декабря.
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«Трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», - сообщил собеседник агентства.
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Мария Фирсова