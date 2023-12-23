В Ростовской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

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Четыре человека скончались, ещё 15 пострадали во время столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области.
РЕН ТВ сообщает, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 23 декабря.
На месте ДТП работают экстренные службы. Подробности выясняют.
Ранее в Псковской области в ДТП погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору, а также водитель автобазы правительства региона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Телеграм-канале.
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«В результате ДТП с маршруткой погибли четыре человека. Госпитализированы 13 человек, двоим пострадавшим оказывается амбулаторная помощь», - сообщает собеседник.
Ранее в Псковской области в ДТП погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору, а также водитель автобазы правительства региона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Телеграм-канале.
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Мария Фирсова