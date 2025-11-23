На МКАД произошла массовая авария
На внешней стороне 19-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве. Об этом сообщил столичный дептранс.
По словам очевидцев, на 19-м километре дороги примерно половину проезжей части заняли семь разбитых автомобилей. Из-за этого движение затруднено на протяжении полутора километров.
Пока нет информации о пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.
Причины аварии выясняются. Предварительно, один из водителей мог не справиться с управлением в сложных погодных условиях и столкнулся с другими машинами.
Читайте также: