Двое военных США вербовали бомжей для революции на Карибах и организации рабства

23 ноября 2025, 07:12

Два жителя Техаса планировали захватить остров Гонав и сделать из женщин рабынь

Фото: iStock/Sergei-Q

В Северном Техасе федеральные власти предъявили обвинения двум местным жителям — 21-летнему Гэвину Вайзенбергу и 20-летнему Таннеру Томасу, которые планировали военное вторжение на остров Гонав в составе Гаити. Об этом сообщает New York Post.