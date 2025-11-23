Двое военных США вербовали бомжей для революции на Карибах и организации рабства
В Северном Техасе федеральные власти предъявили обвинения двум местным жителям — 21-летнему Гэвину Вайзенбергу и 20-летнему Таннеру Томасу, которые планировали военное вторжение на остров Гонав в составе Гаити. Об этом сообщает New York Post.
Мужчины более года планировали захват территории, изучая креольский язык и посещая курсы управления парусными судами. По данным суда, их замысел включал не только установление власти на острове с населением свыше 79 000 человек, но и совершение тяжких преступлений: уничтожение мужского населения и обращение женщин и детей в сексуальное рабство.
По версии обвинения, заговорщики также привлекали бездомных людей, которых планировали использовать в качестве пехотинцев во время предполагаемого нападения.
Обвиняемым вменяют сговор с целью убийства за границей, а также принуждение несовершеннолетних к сексуальным действиям. В случае признания вины им грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
