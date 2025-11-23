Двухлетний мальчик умер после жестокого изнасилования молодым парнем-няней
People: В Миссури мужчина жестоко изнасиловал и придушил двухлетнего мальчика
В американском штате Миссури двухлетний мальчик погиб после жестокого изнасилования. Издевательство совершил 21-летний Никол Коттон, которому мать ребенка доверила присмотр за сыном. Об этом пишет журнал People.
Трагедия случилась 27 октября в Сент-Луисе. Женщина по имени Бьянка Уэллс оставила своего маленького сына с Коттоном, чтобы без волнений отработать 10-часовую рабочую смену.
Через некоторое время полиция получила вызов о двухлетнем ребенке в бессознательном состоянии. Как позже выяснилось, это был малыш Бьянки, однако он находился не у себя дома, а в другом районе города.
Дочь настояла на строжайшем наказании для «мамы-чирлидерши» за растление детей
Мальчика доставили в больницу, где констатировали смерть. Экспертиза выявила у жертвы многочисленные внутренние травмы, характерные для сексуального насилия, включая разрыв печени и следы удушения.
Коттон признался следствию в совершении насильственных действий. Педофил подтвердил, что укусил и задушил ребёнка, когда остался с ним наедине, а затем перевез тело.
Обвиняемый содержится в тюрьме без права на залог. Он обвиняется в убийстве и изнасиловании, дата суда пока не назначена.