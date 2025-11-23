Двухлетний мальчик умер после жестокого изнасилования молодым парнем-няней

23 ноября 2025, 06:05

People: В Миссури мужчина жестоко изнасиловал и придушил двухлетнего мальчика

Фото: iStock/kieferpix

В американском штате Миссури двухлетний мальчик погиб после жестокого изнасилования. Издевательство совершил 21-летний Никол Коттон, которому мать ребенка доверила присмотр за сыном. Об этом пишет журнал People.





Трагедия случилась 27 октября в Сент-Луисе. Женщина по имени Бьянка Уэллс оставила своего маленького сына с Коттоном, чтобы без волнений отработать 10-часовую рабочую смену.



Через некоторое время полиция получила вызов о двухлетнем ребенке в бессознательном состоянии. Как позже выяснилось, это был малыш Бьянки, однако он находился не у себя дома, а в другом районе города.



