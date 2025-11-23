Во Вьетнаме почти сотня людей погибла из-за наводнений
Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 90 человек, еще 12 пропали без вести
В результате масштабного наводнения в центре Вьетнама погибли уже 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий Вьетнама.
Сильные дожди, которые не прекращались целую неделю, вызвали мощные паводки и оползни в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг.
Стихия разрушила более одной тысячи жилых домов, школ и административных зданий, затопила около 200 тысяч гектаров территорий и повредила 24 участка национальных автомагистралей, серьезно нарушив транспортное сообщение.
Общий экономический ущерб от наводнения превышает 9,035 триллиона донгов (более 341 миллиона долларов).
Для ликвидации последствий правительство направило 44,6 тысячи военнослужащих и 98,5 тысячи сотрудников полиции на помощь местным жителям. Специалисты с помощью вертолетов и плавсредств эвакуируют пострадавших и доставляют населению гуманитарную помощь.
19 ноября «Радио 1» писало о группе российских туристов, которая застряла на мосту во Вьетнаме во время наводнения. Путешественники более суток не могли покинуть автобус, стоящий на размытом мосту.