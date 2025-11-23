Во Вьетнаме почти сотня людей погибла из-за наводнений

23 ноября 2025, 07:19

Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 90 человек, еще 12 пропали без вести

Фото: iStock/lukyeee1976

В результате масштабного наводнения в центре Вьетнама погибли уже 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий Вьетнама.





Сильные дожди, которые не прекращались целую неделю, вызвали мощные паводки и оползни в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг.



Стихия разрушила более одной тысячи жилых домов, школ и административных зданий, затопила около 200 тысяч гектаров территорий и повредила 24 участка национальных автомагистралей, серьезно нарушив транспортное сообщение.



