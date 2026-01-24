Достижения.рф

На МКАД произошло массовое ДТП, движение парализовало

Фото: istockphoto/Igor Zubkov

На МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Авария с участием нескольких автомобилей случилась на внешней стороне 21-го километра автодороги — в районе съезда №19. На месте работают городские оперативные службы.

В департаменте транспорта предупредили о серьёзных затруднениях движения на этом участке и рекомендовали водителям выбирать пути объезда. По данным «Яндекс Карт» на 13:52 мск, протяжённость затора в районе ДТП превышает 3,5 километра.

Пользователи сервиса отмечают, что проезд перекрыла фура.

