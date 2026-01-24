В МВД назвали регионы с высочайшим уровнем смертности в ДТП в 2025 году
Самые высокие показатели смертности в ДТП по итогам 2025 года зафиксировали в Туве, на Алтае и в Орловской области. Это следует из статистики МВД РФ, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В целом по России в прошлом году в авариях погибли более 13,9 тысячи человек. В пересчете на 100 тысяч населения это составляет 9,5 погибших. Наиболее тяжелая ситуация в Туве — 32,7 погибших на 100 тысяч жителей, что в 3,3 раза превышает среднероссийский уровень.
Далее идут Алтай, Орловская область и Еврейская автономная область, где показатель составляет соответственно 22, 20,1 и 20,07 погибших на 100 тысяч населения. Минимальные значения зафиксировали в Москве — 2,2 погибших на 100 тысяч жителей, что на 7,3 ниже среднероссийского уровня.
В число регионов с наименьшей смертностью также вошли Ненецкий автономный округ и Санкт‑Петербург — 2,3 и 2,6 погибших на 100 тысяч населения соответственно.
