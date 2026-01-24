В МВД назвали регионы с высочайшим уровнем смертности в ДТП в 2025 году

24 января 2026, 11:21

МВД: самое большое число погибших в ДТП зафиксировали на Алтае и в Туве

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Самые высокие показатели смертности в ДТП по итогам 2025 года зафиксировали в Туве, на Алтае и в Орловской области. Это следует из статистики МВД РФ, имеющейся в распоряжении РИА Новости.