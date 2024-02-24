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На МКАДе рухнула крыша автостоянки, повреждены более 10 авто

24 февраля 2024, 14:17
Фото: iStock/mesteban75

Фото: iStock/mesteban75

Крыша автостоянки на МКАДе рухнула, предварительно, из-за скопившего снега. Повреждены более 10 автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Отмечается, что кровля не выдержала тяжести снега, который продолжительное время не счищался. В результате инцидента были повреждены 15 припаркованных машин. Пострадавших не зафиксировано.

Ранее столичное управление ГИБДД сообщало, что на МКАДе водитель сбил женщину, гулявшую прямо по проезжей части. Предполагается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия 42-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

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#москва
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#автомобили
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В Санкт-Петербурге из хостела на воде эвакуировали постояльцев
24 февраля 2024, 14:32

Фото: официальный сайт хостела

В ночь на 24 февраля в Санкт-Петербурге из «АкваХостела» на Петровской косе около полуночи начали выводить жильцов. Их просили сойти на берег в связи с возможным затоплением хостела, сообщает сайт 78.ru
Согласно информации агентства, ледяной покров Невы продавил боковую часть корпуса плавучего отеля. Сотрудники хостела немедленно позвонили в экстренные службы. Прибывшие спасатели эвакуировали 75 гостей из номеров, обеспечив их безопасность. Впоследствии часть воды из помещений была откачана. Никто из постояльцев или персонала не пострадал.

Директор «АкваХостела» Илья Бобров рассказал, что в корпусе образовалась трещина, через которую проникала вода. Первоочередной задачей было предотвращение затопления, поэтому сотрудники отеля занимались откачкой воды и поиском материала для заделывания пробоины.

Постояльцев, которые были вынуждены покинуть свои комнаты, эвакуировали в другие гостиницы и хостелы. Директор «АкваХостела» заверил, что паники не было, а сотрудники готовы работать с претензиями гостей и предоставить компенсации за доставленные неудобства.

«АкваХостел» расположен на Ждановской набережной и пользуется популярностью среди туристов благодаря своему уникальному расположению на воде. Верхняя палуба хостела открывает панорамный вид на Санкт-Петербург, что особенно впечатляет туристов в вечернее время.

Общая площадь «АкваХостела» составляет 1600 квадратных метров. Отель состоит из нескольких корпусов, соединенных между собой переходами. В каждом корпусе есть номера различной вместимости, от двухместных до восьмиместных.

В настоящее время устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного хостелу, а также выясняются все обстоятельства происшествия.

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#компенсации
#петербург
#эвакуация
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Полицейские Санкт-Петербурга задержали ранее судимого наркодельца
24 февраля 2024, 11:02

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция Санкт-Петербурга задержала 35-летнего мужчину, который содержал нарклабораторию.Об этом сообщает Telegram – канал «Петербургская полиция».
В ходе расследования уголовного дела 21 января оперативники Адмиралтейского района нагрянули с обыском в дом по улице Митрофаньевской, где после осмотра помещений были изъяты весы, полимерная банка с зелёной массой внутри, банки с белым порошком.

Проведённая экспертиза дала заключение, что изъятый порошок является наркотиком мефедроном. На допросе мужчина сказал, что планировал продать наркотик. Кроме мефедрона в его доме обнаружили 300 граммов фенэтиламина.

Полиция возбудила уголовное дело против хозяина дома по уголовной статье «Покушение на сбыт наркотических средств. Все средства для изготовления мефедрона также были изъяты. Мужчина был задержан. Позднее оказалось, что он был трижды судим за изготовление и сбыт наркотиков.

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#полиция
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#санкт-петербург
#задержание
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При пожаре в Новосибирске погибли два человека
При пожаре в Новосибирске погибли двое, пять человек пострадали
24 февраля 2024, 05:51

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

В ночь на субботу в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске произошел пожар, в результате которого два человека погибли, а еще пятеро получили ранения, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
По информации ведомства, сообщение о возгорании на четвертом этаже жилого дома в Дзержинском районе по улице Адриена Лежена поступило в 01:27 (21:07 мск пятницы). Спустя некоторое время первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия и через 50 минут справились с открытым огнем. Предварительно ущерб от пожара оценивается в 40 квадратных метров — огонь полностью охватил квартиру.

«Сотрудники МЧС России из соседних квартир спасли девять человек, применяя специальное оборудование для спасения. Семь из них, включая двух детей, остались без повреждений. Пятерым пострадавшим жильцам оказывали первую помощь и проводили реанимационные мероприятия, после чего их передали медикам для дальнейшей госпитализации», — говорится в официальном заявлении.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни, один из которых находился в горящей квартире. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. До приезда пожарных 17 человек уже самостоятельно эвакуировались и не пострадали. Для них был организован временный приют в детском саду при поддержке МЧС.

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В США потерпел крушение вертолет нацгвардии Apache
Губернатор Миссисипи заявил о крушении вертолета Apache и гибели двоих военных
24 февраля 2024, 03:19

Фото: iStock/BogdanV

В штате Миссисипи произошло крушение вертолета национальной гвардии, сообщил губернатор Тейт Ривз в X (бывший Twitter).
По его словам, инцидент произошел во время обычного тренировочного полета вертолета «Апач» AH-64.

В результате катастрофы погибли двое военнослужащих, находившиеся на борту.

Ривз отметил, что на месте крушения в настоящее время работают специалисты.

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На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата
Оперштаб: на Кубани упал один летательный аппарат, возникший пожар локализовали
24 февраля 2024, 00:35

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

В хуторе Каневского района Краснодарского края упал один летательный аппарат, сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА Новости.
«Согласно уточненным данным ЕДДС Каневского района, подтверждено падение одного летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения», — говорится в сообщении.
Также в оперативном штабе отметили, что пожар, возникший после падения летательного аппарата, был локализован.

«К 20:50 пожар был локализован. На месте продолжают свою работу все экстренные службы», — сообщил представитель МЧС.
В пятницу вечером власти сообщили о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров. Уточнялось, что пострадавших нет, также не было угрозы жилым домам. Позднее пожар был локализован, а затем успешно потушен. Важно отметить, что ранее было поступала информация о падении двух летательных аппаратов.

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#информация
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Украинский БПЛА сбит системами ПВО над Тульской областью
Министерство безопасности: над Тульской областью сбили украинский БПЛА
24 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/rancho_runner

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности в социальной сети ВКонтакте.
«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», – отметили в пресс-службе.

На инцидент отреагировали экстренные службы.

Ранее в Курской области объявили о ракетной опасности.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область

Беспилотник сбит над Брянской областью
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#вконтакте
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В Курской области объявили о ракетной опасности
Губернатор Старовойт объявил ракетную опасность
23 февраля 2024, 23:48

Фото: iStock/bpawesome

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», – написал глава области.

Губернатор Старовойт призвал жителей найти укрытие в помещениях без окон и сплошных стен, а граждан на улице – зайти в ближайшее здание, подземный переход или на автостоянку.

Ранее, в ночь на 23 февраля, над Брянском и Белгородом был уничтожен украинский беспилотник.

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СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны два человека
Pais: испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастны 2 человека
23 февраля 2024, 17:09

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Испанские спецслужбы считают, что к гибели перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, передает печатное издание Pais.
Уточнятся, что смерть Кузьминова изучается в строгой секретности. Спецслужбы Испании рассматривают вариант, что убийцами было двое стрелков.

Дело изучает Гражданская гвардия Испании.

19 февраля журналисты сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании было обнаружено тело, по предварительным данным, Кузьминова.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина», что найденный труп, это Максим Кузьминов. Позже полиция Испании также подтвердила эту информацию газете The New York Times.

Агентство Efe написало материал со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехал автомобиль.

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Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР.

Убитый в Испании перебежчик Кузьминов жил скрытно и не общался с соседями.

В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов.
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#минобороны
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Пассажир самолета попытался убить попутчика оружием из шариковых ручек
Daily Mail: пассажир Alaska Airlines избил попутчика оружием из шариковых ручек
23 февраля 2024, 13:08

Фото: istockphoto / Diy13

Пассажир самолета авиакомпании Alaska Airlines совершил нападение на попутчика. При этом он использовал самодельное оружие из шариковых ручек. Об инциденте сообщает издание Daily Mail.
Фигурант 24 января на рейсе из Сиэтла в Лас-Вегас. Хулио Альварес Лопес вел себя подозрительно на протяжении всего полета. В какой-то момент он направился в туалет, провел там продолжительное время, после чего вышел и направился обратно к своему месту. В этот момент он набросился на соседнего пассажира.

Злоумышленник избил его до крови двумя ручками, скрепленными резинкой. Также, он стал угрожать его жене и сыну.

Экипажу и участникам рейса удалось задержать нападающего до посадки. В Лас-Вегасе его арестовали правоохранители. На допросе Лопес пояснил полиции, он пытался убить незнакомца, так как думал, что его преследует мафия.

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