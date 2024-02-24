На МКАДе рухнула крыша автостоянки, повреждены более 10 авто

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Крыша автостоянки на МКАДе рухнула, предварительно, из-за скопившего снега. Повреждены более 10 автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее столичное управление ГИБДД сообщало, что на МКАДе водитель сбил женщину, гулявшую прямо по проезжей части. Предполагается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия 42-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.
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Анастасия Чинкова