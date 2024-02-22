В Подмосковье заметили мошенников, маскирующихся под религиозных деятелей

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Жителям Подмосковья стоит опасаться мошенников, которые могут выдавать себя за религиозных деятелей. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники выступают организаторами сборов на лечение или благотворительность, играя на доверчивости и доброте граждан. Их задача – заполучить деньги или имущество. Часто жертвами становятся представители старшего поколения. Всегда критически оценивайте ситуацию. Если у вас просят перевести какую-то сумму или дать взаймы в долг, задумайтесь, готовы ли вы расстаться с этими деньгами навсегда», – подчеркнули в ГУРБ.Там рекомендовали не передавать незнакомым людям персональную информацию, коды из СМС и пароли банковских карт.
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