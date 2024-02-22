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В Подмосковье заметили мошенников, маскирующихся под религиозных деятелей

22 февраля 2024, 19:32
Фото: Istockphoto / Motortion

Фото: Istockphoto / Motortion

Жителям Подмосковья стоит опасаться мошенников, которые могут выдавать себя за религиозных деятелей. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Злоумышленники выступают организаторами сборов на лечение или благотворительность, играя на доверчивости и доброте граждан. Их задача – заполучить деньги или имущество. Часто жертвами становятся представители старшего поколения. Всегда критически оценивайте ситуацию. Если у вас просят перевести какую-то сумму или дать взаймы в долг, задумайтесь, готовы ли вы расстаться с этими деньгами навсегда», – подчеркнули в ГУРБ.
Там рекомендовали не передавать незнакомым людям персональную информацию, коды из СМС и пароли банковских карт.

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#подмосковье
#московская область
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#мошенники
#религия
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Вышедший из леса олень прогулялся по участку в Раменском
22 февраля 2024, 19:53

На территорию частного участка в селе Вишняково Раменского городского округа вышел олень. Об этом случае рассказали в пресс-службе Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Из леса животное выгнали голодные собаки, которые время от времени промышляют там в поисках пищи. Впрочем, ни догнать оленя, ни справиться с ним им не под силу. Гости прошёлся по участку, изучил его территорию и ушёл в сторону леса», – отметили в Комлесхозе.
Там напомнили, что при встрече с диким животным нужно соблюдать осторожность.
«Зверь от страха может навредить человеку. Нельзя убегать от животного, поворачиваться к нему спиной. Медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Не смотрите лесному обитателю прямо в глаза, но не упускайте из вида», – посоветовали в ведомстве.
Там добавили, что ни в коем случае нельзя паниковать, делать резкие движения, размахивать руками и кричать.

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#московская область
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СК: В Москве задержали подростков, повредивших мемориальные таблички в парке
22 февраля 2024, 19:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Двоих подростков задержали за повреждением мемориальных табличек в парке Новой Москвы, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Новости о повреждении мемориальных табличек разнеслись по интернету 12 февраля. Уточнялось, что группа подростков сломала три мемориала, один из которых принадлежал фронтовику и педагогу Коммунарской школы Виктору Кесареву.

«Задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) и части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений)», — сообщила Иванова.

Она также отметила, что свою вину задержанные не признали. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростков.

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#москва
#вандализм
#мемориал
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В Питере скончался водитель адвоката, получивший пулю от киллера в затылок
22 февраля 2024, 18:45

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге скончался водитель адвоката, который получил пулю в затылок от киллера, об этом сообщает 78.RU.
Напомним, 20 февраля рядом со школой №622 на Выборгском шоссе водитель привёз детей в школу, высадил их из машины, а когда возвращался обратно — получил пулю от киллера в затылок.

Выяснилось, что пострадавший был водителем адвоката Виктора Патрушева.

Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, но, к сожалению, 22 февраля он скончался. Врачам не удалось спасти его жизнь.

«Уголовное дело о покушении на убийство теперь будет переквалифицировано, расследование продолжится по части 2, пункт 3 статьи 105 УК РФ «Убийство по найму», — уточняется в материале издания.

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#санкт-петербург
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#смерть
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Два человека пострадали при обстреле белгородского села Глотово
22 февраля 2024, 18:17

Фото: iStock/vadimrysev

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское село Глотов, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, Вооружённые силы Украины сбросили боеприпасы с дронов, которые попали на два грузовых автомобиля в селе Глотово Грайворонского городского округа.

«В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — уточнил Гладков.

Он также отметил, что в результате взрывов пострадали оба грузовика. В случае с первым — водитель сумел самостоятельно ликвидировать возгорание автомобиля.

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На Урале вынесли обвинительный приговор за убийство боксёра Максимова в клубе
22 февраля 2024, 17:29

Фото: iStock/Zolnierek

Суд присяжных в Каменске-Уральском вынес обвинительный приговор по делу об убийстве боксёра Александра Максимова в ночном клубе Joy, об этом сообщает E1.RU.
Напомним, 12 августа 2023 года Максимов отдыха в ночном клубе с другом. В определённый момент к ним пристали Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Между мужчинами завязался спор, переросший в конфликт, в результате которого Бабушкин выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в Максимова. На следующий день труп боксёра обнаружили в туалете клуба.

В результате, присяжные признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

В ходе судебного заседания обвиняемые утверждали, что просто оборонялись, однако, им никто не поверил.

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#бокс
#клуб
#суд
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Депутату Анищенко и его супруге вынесли приговор за съёмку детского порно
22 февраля 2024, 16:55

Фото: iStock/filrom

Бывшему депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко и его супруге вынесли приговор за съёмку детского порно, об этом сообщили в Омском районном суде.
Следствию удалось установить, что с ноября 2020 года до середины апреля 2021 супруги снимали порнографические фильмы с участием несовершеннолетних девочек. Помимо этого, выяснилось, что жена Анищенко совратила подростка, не достигшего 16-ти лет.

«Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений», — уточняется в сообщении омского суда.

Осуждённые свою вину так и не признали.

Анищенко отправится в колонию строгого режима на 4,5 года, а вот его жена - в исправительную колонию общего режима на 5 лет, но только после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.

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#омская область
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Из горящего дома в Ликино-Дулёве спасли 15 человек
22 февраля 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

12 взрослых и трёх детей спасли из охваченного огнём и дымом многоквартирного дома в подмосковном городе Ликино-Дулёво работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«С сообщением о пожаре в дежурную службу экстренных вызовов «Система-112» обратились местные жители, которые увидели, что из окна квартиры на первом этаже вырывается пламя и валит густой дым. Огонь по деревянным перекрытиям быстро распространялся на другие этажи», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели немедленно начали розыск пострадавших и эвакуировали из горящего дома 15 человек, в том числе трёх детей. Никто из жильцов не пострадал.

В тушении принимали участие более 30 человек, использовалось 11 единиц спецтехники.

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#пожар
#ликино-дулёво
#мособлпожспас
#эвакуация
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Свидание с мужчиной с сайта знакомств закончилось для жительницы Петербурга изнасилованием
Мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину на первом свидании в Петербурге
22 февраля 2024, 16:21

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге свидание женщины с мужчиной с сайта знакомств закончилось жестоким изнасилованием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.
Согласно сообщению, 43-летня женщина живет в Мурино. В надежде на счастье она зарегистрировалась на сайте знакомств, где нашла, как ей показалось, подходящего мужчину. Когда пришло время первого свидания, мужчина предложил забрать женщину возле ее дома. Он подарил ей букет цветов и повез в ресторан. Однако по дороге он остановился, заставил ее раздеться и изнасиловал.

После этого мужчина не захотел сразу отпускать свою жертву, мотивируя это тем, что проехал 80 км не для того, чтобы так быстро расстаться. У женщины появился шанс сбежать, когда насильник переместился на переднее сиденье, чтобы включить печку. Тогда она выбежала из машины в одних носках, рядом остановился автомобиль, который и довез ее домой.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Был оперативно задержан гражданин Туркменистана. Возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
#женщина
#мужчина
#изнасилование
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Боевику «Азова»* дали пожизненный срок за расстрел авто с людьми в Мариуполе
22 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику батальона «Азов»*, расстрелявшего машину с тремя мирными жителями Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Удалось установить, что 9 марта 2022 года осуждённый с другими украинскими военными продвигался на бронемашине по улице Азовстальской в Мариуполе. Мимо них проехал гражданский автомобиль. Командир ВСУ отдал приказ открыть огонь, после чего машина была расстреляна. Трое человек, находившихся внутри, погибли на месте.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего стрелка взвода разведки отдельного отряда специального назначения «Азов»* национальной гвардии Украины Алексея Буры», - сообщил собеседник агентства.

Буру приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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*Организация, признанная террористической и экстремистской на территории РФ
#всу
#днр
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