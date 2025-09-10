Во Флориде аллигатор убил двухлетнего ребенка
Двухлетний ребёнок погиб после того, как его схватил аллигатор возле озера в парке, принадлежащем компании Disney. Как пишет The Mirror, инцидент произошёл у искусственного водоёма «Лагуна Семи морей», где семья из Небраски отдыхала в ожидании вечернего фейерверка.
Мальчик гулял у кромки воды, когда отец услышал всплеск и увидел, как ребёнка уносит аллигатор. Мужчина попытался вмешаться, но животное вырвало малыша у отца и уплыло. На место оперативно прибыли десятки спасателей и вертолёты. Тело несчастного нашли, он скончался от полученных травм.
Возле водоёма стоял знак, запрещавший купание, но о возможной опасности для посетителей, по словам очевидцев, не предупреждали. После происшествия из озера извлекли пять аллигаторов.
Представители Disney заявили, что сделали «всё возможное, чтобы семья чувствовала себя комфортно» после случившегося.
