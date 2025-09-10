Во Флориде аллигатор убил двухлетнего ребенка

10 сентября 2025, 15:14

The Mirror: в Диснейленде Флориды аллигатор убил двухлетнего ребенка у озера

Фото: istockphoto/Cindy Larson

Двухлетний ребёнок погиб после того, как его схватил аллигатор возле озера в парке, принадлежащем компании Disney. Как пишет The Mirror, инцидент произошёл у искусственного водоёма «Лагуна Семи морей», где семья из Небраски отдыхала в ожидании вечернего фейерверка.