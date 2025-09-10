В московском хостеле правоохранители нашли свыше 80 нелегалов

10 сентября 2025, 15:36

Фото: iStock/Fedorovekb

В ходе совместного рейда следователей и сотрудников Росгвардии было обнаружено свыше 80 нелегалов в одном из хостелов Москвы. Об этом сообщает столичное ГСУ СК России.





Рейд был проведен в одном из хостелов на улице 50 лет Октября. Там правоохранители проверили не менее тысячи иностранных граждан, более 80 из которых нарушили миграционный режим.





«В ходе обследования помещения проверено не менее 1 тыс. иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы», — передает Telegram-канале ведомства.