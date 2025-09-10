В московском хостеле правоохранители нашли свыше 80 нелегалов
В ходе совместного рейда следователей и сотрудников Росгвардии было обнаружено свыше 80 нелегалов в одном из хостелов Москвы. Об этом сообщает столичное ГСУ СК России.
Рейд был проведен в одном из хостелов на улице 50 лет Октября. Там правоохранители проверили не менее тысячи иностранных граждан, более 80 из которых нарушили миграционный режим.
«В ходе обследования помещения проверено не менее 1 тыс. иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы», — передает Telegram-канале ведомства.
К тому же иностранных граждан проверили на причастность к совершению преступлений. В самом хостеле силовики нашли материалы, которые могут быть экстремистскими. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.