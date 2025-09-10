Нападение на мать с детьми в Махачкале: подробности

10 сентября 2025, 14:12

СК открыл дело по факту нападения на мать с детьми во дворе дома в Махачкале

Фото: istockphoto/blinow61

Двое жителей Дагестана подозреваются в нападении на мать с детьми во дворе многоквартирного дома в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.





Ранее в дагестанских Telegram-каналах появилось видео и сообщения очевидцев. К подъезду одного из домов подъехал автомобиль с двумя женщинами, которые попытались припарковаться на месте, где играли дети. Соседи попросили их не занимать площадку, после чего возник конфликт. На записи видно, как женщины наносят удары матери, у которой на руках был маленький ребёнок.





«В ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о применении насилия в отношении местной жительницы и ее малолетних детей в одном из дворов города Махачкалы», — добавили в ведомстве.