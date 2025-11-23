Достижения.рф

На морозе в Биробиджане заметили раздетую трехлетнюю девочку

Фото: iStock/matsilvan

В Биробиджане случайная прохожая обнаружила на улице в сильный мороз раздетую трехлетнюю девочку. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.



При температуре -12°С ребенок бродил по улице сам по себе, почти полностью раздетый — на теле была одна лишь майка. Никаких взрослых рядом не наблюдалось.

Как выяснилось позже, 22-летняя мать девочки «всю ночь пила с компанией». Дочку она при этом оставила со своей 38-летней знакомой. Эта женщина дождалась, когда ребенок уснет, а затем ушла.

В настоящее время девочка находится в больнице. Врачи провели обследование и подтвердили, что жизнь ребенка находится вне угрозы.

В отношении подруги матери возбудили уголовное дело за то, какой опасности она подвергла девочку, оставив ее без присмотра. Матери ребенка тоже достанется — ей грозит административная ответственность.

Мария Моисеева

