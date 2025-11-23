Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после футбольного матча в Москве
Несколько болельщиков футбольного клуба «Спартак» избили фаната ЦСКА около трибуны «В» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел после завершения матча «Спартак» — ЦСКА. Несколько человек в спартаковской атрибутике зажали болельщика другой команды в углу и отобрали у него клубный шарф. Однако на этом агрессивные фанаты они не остановились — в ход пошли кулаки.
Драка попала в объективы камер стадиона.
В материале уточняется, что трибуна «В» на «Лукойл Арене» традиционно собирает наиболее активных фанатов «Спартака», включая членов неформальных объединений болельщиков клуба.
«Ожидается разбирательство со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим», — передает Telegram-канал SHOT слова директора по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилла Брейдо.Состояние пострадавшего пока неизвестно.