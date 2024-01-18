На мужчину, который катал сына на привязанном к машине снегокате, завели дело

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Мужчину, который катал своего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишут РИА Новости.
В социальных сетях появились кадры, где водитель автомобиля везет мальчика по проезжей части на снегокате, который привязан к машине. В какой-то момент ребенок почти оказался под колесами, но чудом успел проскочить мимо машины. Все происходило на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском в Свердловской области.
Позже отец самостоятельно пришел в отделение полиции для дачи объяснений. Он объяснил, что сделал это только по просьбе своего восьмилетнего сына. А чем может быть чревата такая езда он здраво не оценивал.
«Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ», — написала представитель МВД в своем телеграм-канале.Помимо этого, инспектором по делам несовершеннолетних был составлен административный протокол, согласно которому отец должен ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Алина Юрчак