На северо-востоке столицы возник пожар в подвале жилого дома

В Москве МЧС ликвидировало возгорание товаров в подвале на проспекте Мира
Фото: Istock/Centuryboy

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС России.



Сообщается, что инцидент произошёл в подвальном помещении.

«На проспекте Мира произошло возгорание складируемых товаров в подвале магазина на первом этаже, в административной части 8-этажного жилого дома», — сказано в сообщении ведомства.
По данным МЧС, до прибытия пожарных расчётов из зоны возгорания самостоятельно эвакуировались два человека. На месте работают сотрудники чрезвычайного ведомства. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Ольга Щелокова

