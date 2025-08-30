На северо-востоке столицы возник пожар в подвале жилого дома

30 августа 2025, 13:02

В Москве МЧС ликвидировало возгорание товаров в подвале на проспекте Мира

Фото: Istock/Centuryboy

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС России.





Сообщается, что инцидент произошёл в подвальном помещении.

«На проспекте Мира произошло возгорание складируемых товаров в подвале магазина на первом этаже, в административной части 8-этажного жилого дома», — сказано в сообщении ведомства.