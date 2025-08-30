На северо-востоке столицы возник пожар в подвале жилого дома
В Москве МЧС ликвидировало возгорание товаров в подвале на проспекте Мира
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС России.
Сообщается, что инцидент произошёл в подвальном помещении.
«На проспекте Мира произошло возгорание складируемых товаров в подвале магазина на первом этаже, в административной части 8-этажного жилого дома», — сказано в сообщении ведомства.По данным МЧС, до прибытия пожарных расчётов из зоны возгорания самостоятельно эвакуировались два человека. На месте работают сотрудники чрезвычайного ведомства. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
