Пожарный поезд прибыл для тушения нефтебазы под Брянском

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что утром 19 января на нефтебазе В Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. По сообщениям губернатора региона Александра Богомаза, возгорание произошло после нейтрализации системой РЭБ украинского беспилотника, который всё же успел сбросить снаряд.
Отмечается, что сложившаяся ситуация и вынужденное прибытие пожарного состава не повлияли на движение поездов на станции Клинцы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, для ликвидации возгорания задействованы 13 единиц пожарной техники.
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Отмечается, что сложившаяся ситуация и вынужденное прибытие пожарного состава не повлияли на движение поездов на станции Клинцы.
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Анастасия Чинкова