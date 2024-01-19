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Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла до 1,8 тысячи квадратных метров

19 января 2024, 16:58
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтебазе в Клинцах Брянской области площадь пожара после атаки дрона ВСУ увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах.
«По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров», — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Напомним, утром 19 января глава региона Александр Богомаз заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия. По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании.


Для тушения пожара был привлечен пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.

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#поезд
#пожарный
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#возгорание
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Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали за взятку
19 января 2024, 17:52

Фото: iStock/Elena Horrmann

Тверской суд Москвы отправил министра здравоохранения Московской области Александра Захарова в СИЗО на два месяца за взятку в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта», — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Других подробностей не приводится.

При этом на сайте подмосковного министерства здравоохранения карточку Захарова уже удалили.

Ранее также Центральный районный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллионов рублей.

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#новости
#захарова
#суд
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«Испугалась и спасала свою жизнь»: Обвиняемая в теракте Трепова* не признала вину
Обвиняемая в теракте Дарья Трепова* не признала вину в суде
19 января 2024, 17:38

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова* не признала свою вину в суде. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash на Мойке.

В зале суда обвиняемая пояснила, что не знала о наличии взрывного устройства в статуэтке, а помочь пострадавшим после взрыва она не смогла, поскольку испугалась и спасала свою жизнь.

Потерпевшим и обвинению она заявила, что не пыталась скрыться и собирать вещи перед встречей в кафе в Санкт-Петербурге. Трепова* считает, что это подтверждает ее невиновность.

Помимо этого, во время мероприятия террористка сидела рядом с военкором и протягивала руки к врученной ему статуэтке, не зная, что произойдет взырв. Учитывая данные факты, фигурантка попросила суд вернуть дело следствию и переквалифицировать статью.

Прокурор просит признать Дарью Трепову* виновной в совершении теракта и назначить ей 28 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 800К рублей.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#данные
#мероприятия
#теракт
#террористы
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Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет
Суд назначил 19 лет колонии устроившему стрельбу в военкомате Приангарья
19 января 2024, 17:20

Фото: istock / Zolnierek

Жителя Усть-Илимска (Иркутская область) приговорили к 19 годам лишения свободы за расстрел военкома из обреза. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону

26 сентября 2022 года осужденный пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. В результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар, в него выстрелили три раза. Затем мужчина разлил горючую жидкость и поджег. Он попытался покинуть здание, но его задержали сотрудниками Росгвардии.

Военкома авиацией доставили в больницу Иркутска, где он долго лечился и восстанавливался.

«Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в релизе.
По данным следствия, таким образом мужчина «планировал сорвать призывные мероприятия», чтобы спасти от мобилизации своего родственника.

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#стрельба
#военком
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Бабушка украла новорожденного внука и продала его другим родителям
В Индии бабушка украла новорожденного внука и продала его за 200 тысяч рупий
19 января 2024, 17:02

Фото: istock / globalmoments

В Индии женщина украла новорожденного ребенка у дочери и продала его другим родителям. Об этом пишет издание News9Live.
Бабушка по имени Бабита из города Большая Нойда, штат Уттар-Прадеш, 10 мая 2023 года украла внука, когда мать ребенка с супругом уехали за лекарствами и попросили родственницу посидеть с малышом. Когда они вернулись, никого не было дома.

Индианка передала ребенка некой женщине, которая потом отдала его врачу. Благодаря пособникам младенца продали человеку по имени Амарвир за 200 тысяч рупий (211 тысяч рублей). Бабита за совершенное преступление получила 50 тысяч рупий (52 тысячи рублей).

Спустя время правоохранители смогли поймать и арестовать женщину. Бабушка призналась в преступлении. Спустя 8 месяцев после похищения малыша вернули матери.

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#индия
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В Серпухове пожарные спасли пенсионерку из задымлённой квартиры
19 января 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожилую женщину спасли работники Мособлпожспаса из задымлённой квартиры на первом этаже в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Службу-112 позвонили соседи женщины, которые почувствовали запах гари и не смогли достучаться до хозяйки квартиры», — отмечается в сообщении.

Пожарные вскрыли дверь и обнаружили, что на кровати лежит женщина без сознания, а на кухне подгорает еда. Спасатели выключили плиту, обеспечили проветривание квартиры и эвакуировали хозяйку из задымлённого дома. На свежем воздухе женщине оказали первую помощь и передали сыну, который отвёз мать в больницу.

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#пожарные
#спасатели
#серпухов
#происшествие
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В центре Челябинска загорелся рынок
В центре Челябинска на площади 200 квадратных метров загорелся вещевой рынок
19 января 2024, 16:17

Фото: istock / Distortion Media

В центре Челябинска загорелись торговые павильоны на вещевом рынке «Восточный город». Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Происходит горение торговых павильонов на площади 200 квадратных метров», — сообщает ведомства.
Сейчас спасатели и спецтехника занимаются ликвидацией возгорания.

Другие подробности не приводятся, сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что жителей частного сектора, который находится недалеко от горящей нефтебазы в Брянской области, эвакуировали. Возгорание на нефтебазе произошло после нейтрализации беспилотника ВСУ, который успел сбросить снаряд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#мчс
#город
#новости
#пожар
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Владелица выброшенного из поезда кота Гайфуллина заявила о его поисках
19 января 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/Serjio74

Владелица кота Твикса, выброшенного из поезда проводницей, Владислава Гайфуллина заявила, что поиски животного продолжаются.
«Сейчас идёт поиск в районе вокзала. Его там видели работники. Больше известий о нём нет. Везде смотрят по этим же улицам, рядом здания, торговые центры, подвалы домов, теплотрассы. Пока не видели. Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Гайфуллина.

Она подчеркнула, что сотрудница, выбросившая кота, не предпринимала попыток связаться с ними и извиниться ли хотя бы объяснить свой поступок.

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#поезда
#работники
#происшествие
#животные
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В Саратове возбудили дело на петербурженку, устроившую пьяный дебош в самолёте
19 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Akintevs

В Саратове возбудили уголовное дело на жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила пьяный дебош на борту самолёта, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.
Напомним, 17 января самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Саратова из-за женщины, устроившей пьяный дебош на борту.

Как сообщили агентству, 26-летняя жительница Санкт-Петербурга по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, курила электронные сигареты, материлась, вела себя неадекватно и не реагировала на замечания бортпроводников.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство на воздушном транспорте», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе управления.

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#уголовное дело
#саратов
#самолет
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Девочка загорелась после того, как отец обработал ей голову бензином из-за вшей
Голова девочки загорелась после нанесения бензина из-за вшей в ЛНР
19 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ЛНР девочка загорелась заживо после того, как родители обработали ей голову бензином, чтобы вывести вшей. Ребенок в коме. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, отец заметил вшей у дочери. Тогда он вспомнил старый способ избавления от насекомых и намазал дочери голову бензином. Причем сделал он это на кухне рядом с печкой. Через несколько минут родители услышали страшный крик девочки, забежав на кухню, они увидели, что она горит. Потушив девочку, они вызвали скорую помощь.

В тяжелом состоянии пострадавшую отвезли в больницу в Луганск, через два дня ее перевели в медучреждение Ростова-на-Дону. При этом родители ни разу не навестили дочь, объясняя это тем, что не могут выехать из республики из-за проблем с документами.

Пока состояние девочки не улучшается, а врачи ставят неутешительные прогнозы. Полиция проводит проверку.

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