Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла до 1,8 тысячи квадратных метров

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«По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров», — цитирует РИА Новости своего собеседника.
Напомним, утром 19 января глава региона Александр Богомаз заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия. По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании.
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