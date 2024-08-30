На немецком заводе Diehl Defence произошел взрыв — Bild

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Взрыв на немецком оборонном предприятии компании Diehl Defence произошел в пятницу, 30 августа, сообщает издание Bild.
По данным журналистов, два человека ранены, на месте работают оперативные службы. По версии следователей, случилась производственная авария. Известно, что повреждения также получило здание. Сейчас пожарная служба не может пробраться внутрь, чтобы ликвидировать пожар.
Машиностроительный концерн Diehl, куда входит Diehl Defence занимается производством поставляемых Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, боеприпасов, систем связи и обнаружения. В мае на одном из предприятий концерна случился пожар.
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Никита Кротов