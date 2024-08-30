МЧС России: ВСУ беспорядочно бьют по мирным жителям приграничья Курской области

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Боевики ВСУ наносят беспорядочные удары по мирным жителям приграничных районов Курской области. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров на пресс-брифинге. По его словам, основное количество атак проводят с помощью беспилотников.
«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных ВСУ по населенным пунктам», — пояснил Шаров.Он также добавил, что за минувшие сутки спасатели МЧС обезвредили шесть снарядов в двух селах, среди которых была даже авиабомба, упавшая на крышу частного дома. Также он рассказал об обнаружении противотанковой мины со взрывателем и трех выстрелов от гранатомета.
«Все боеприпасы были сброшены с беспилотников по жилым домам и легковым автомобилям мирных жителей», — отметил начальник.По его данным, всего за время работы в Курской области спасатели уничтожили 300 взрывоопасных предметов, очистив от них 21 гектар земли.
Ранее сообщалось, что в Курской области семья из трех человек погибла при атаке ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. Отец, мать и дочь пытались уехать с приграничной территории через переправу у села Карыж, однако одна из ракет ударила прямо по их машине, говорилось в сообщении.
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