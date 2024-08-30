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В Москве юная сотрудница «Озон» продавала наркотики прямо в пункте выдачи

30 августа 2024, 14:32
Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova

Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova

В Москве 15-летняя (!) сотрудница пункта выдачи заказов компании «Озон» придумала оригинальный способ устроить себе солидную прибавку к зарплате. Она реализовывала запрещённые вещества прямо на рабочем месте.
Студентка-первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина на лето устроилась в пункт выдачи заказов «Озон» на Варшавском шоссе, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме основной деятельности по выдаче заказов, на рабочем месте она фасовала наркотики, а затем передавала их курьеру.

Вычислили юную леди с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские задержали её на рабочем месте во время передачи очередной партии товара. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 40 полиэтиленовых пакетиков с неизвестным веществом и электронные весы. Всё это отправлено на экспертизу.



В пресс-службе «Озона» рассказали, что пункт выдачи заказов временно закрыт до выяснения всех обстоятельств. В компании также подчеркнули, что запрещённые вещества не продавались через витрину и не проходили через систему логистики.

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#наркотики
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#шоссе
#компании
#полицейские
#москва
Падчерицу Аршавина избили в торговом центре в Петербурге
30 августа 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Dzurag

Дочь модели Алисы Казьминой, которая была замужем за известным футболистом Андреем Аршавиным, подверглась избиению в ТЦ «Морской» в Санкт-Петербурге. 61-летний мужчина хватал 13-летнюю школьницу за шею и пинал ногами.
Девочка была в ТЦ вместе с двумя подругами, сообщает телеграм-канал SHOT. Они бегали по залу и вели себя довольно шумно, что сильно не понравилось одному из посетителей. Он решил жёстко «воспитать» падчерицу футболиста. Мужчина схватил девочку за руку и поволок к выходу из зала, где начал её бить, в том числе ногами.

Позже его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин состояли в браке с сентября 2016 года по октябрь 2017 года. У пары есть общая дочь Есения, которой сейчас семь лет.

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#санкт-петербург
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Против экс-футболиста «Локомотива» Алиева открыли дело о призывах к терроризму
30 августа 2024, 13:50

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело по подозрению в призывах к терроризму возбудили на бывшего игрока московского «Локомотива» Александра Алиева, информирует Следком.
«…Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)» — сказано в сообщении.

По информации следователей, Алиев разместил видеозапись, где призывал украинских неонацистов совершать теракты под Курском. Футболиста объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера по хоккею Григория Савельева ударили табуреткой в больнице Екатеринбурга. Мужчина сейчас в коме, полиция проводит проверку по факту происшествия.

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#новости
#теракт
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Заслуженного тренера по хоккею Савельева ударил пациент в больнице Екатеринбурга
30 августа 2024, 12:52

Фото: istockphoto/peterscode

Заслуженного тренера по хоккею 79-летнего Григория Савельева ударил сосед по палате в больнице Екатеринбурга, информирует Ural Mash. Уточняется, что Савельев болен сахарным диабетом, а накануне ему ампутировали пальцы на ногах. Мужчина не спал, поэтому ходил по палате.
Это не понравилось одному 85-летнему пациенту, и он ударил Савельева табуретом. Теперь Савельев находится в коме, а полицейские ведут проверку.

Ранее сообщалось, что начальница миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольга Батчаева подозревается в «сливе» персональных данных, взяточничестве и превышении служебных полномочий.

Кроме того, в подмосковном Пушкино к ответственности привлекли 120 нелегалов в ходе проверки.

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#екатеринбург
#новости
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#криминал
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#скандал
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Начальницу миграционного отдела в Карачаево-Черкессии подозревают в сливе данных
30 августа 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Dzurag

Руководителя миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольгу Батчаеву подозревают в «сливе» персональных данных, сообщает Mash Gor.
Уточняется, что один из знакомых полицейской попросил узнать, является ли замужней понравившаяся ему пассия.

Силовики интересовались Батчаевой из-за оформления нелегальной регистрации, а при проверке выяснились и другие дела. В частности, речь идет о превышении служебных полномочий и взяточничестве.

Ранее на одном из складов торговой компании в Пушкино выявили 120 нелегалов. Среди них были африканцы и граждане СНГ. Все они привлечены к ответственности, составлены соответствующие протоколы.

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#полиция
#фсб
#криминал
#новости
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Под Белгородом два человека ранены при атаке дронов ВСУ — Гладков
30 августа 2024, 12:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое мирных граждан получили ранения в результате атаки дронов со стороны ВСУ в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, один из пострадавших — руководитель Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Машину Старцева ударил в бок украинский беспилотник.
«В Белгородском районе ранены два мирных жителя в результате атак беспилотников ВСУ. Хозяин атакованного дома в селе Петровка, ранее отказавшийся от медицинской помощи, бойцами самообороны доставлен в Октябрьскую районную больницу…» — сказано в публикации.
Гладков отметил, что сейчас мужчину перевели в область, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

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Полиция Манчестера задержала дебошира в самолёте Jet2

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Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками
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#украина
#всу
#дрон
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
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Полиция Манчестера задержала дебошира в самолёте Jet2
30 августа 2024, 11:52

Фото: istockphoto / Svitlana Hulko

В аэропорту Манчестера полиция штурмовала самолёт авиакомпании Jet2 из-за пассажира, который вёл себя агрессивно. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.
«Особо беспокойный» пассажир вёл себя так, что это вызвало хаос в салоне лайнера, который должен был вылететь в турецкий город Даламан. Для того чтобы его задержать, пришлось вызвать полицию», — поделились в РИА Новости.

После того как самолёт вернулся на стоянку со взлётно-посадочной полосы, полицейские вывели нарушителя из салона. Из-за произошедшего воздушное судно вылетело в пункт назначения с двухчасовым опозданием.

Ранее пассажир American Airlines, узнав на стойке регистрации, что его билет поддельный, начал крушить аэропорт. Мужчина разбил молотком не только стойку регистрации, но и висящие над ней экраны с данными вылета.

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#аэропорт
#билет
#судно
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#город
#полицейские
#мужчина
#новости
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Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
30 августа 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Dmitriy Prokofev

До 11 человек выросло количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле, которое произошло 1 августа, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской мэрии. Известно, что в больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя девочка. Таким образом из 11 погибших шестеро являются детьми.
«Да, это так. Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировали в мэрии.

Трагедия произошла на Сибирской улице. По версии следователей, обрушение подъездов случилось из-за ненадлежащего техобслуживания оборудования. Двух фигурантов отправили под домашний арест до начала октября.

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#россия
#россияне
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#смерть
#новости
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Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками
30 августа 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Diy13

Опубликовано видео с задержанными гражданами Колумбии, которые служили наемниками в ВСУ. На кадрах можно увидеть, как фигурантов проводят по коридору.
Известно, что при обысках у подозреваемых нашли документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также военную форму образца Украины, где есть знаки отличия.

«Следственным управлением ФСБ России в отношении фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК России (Участие в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
Колумбийцам грозит до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что российских бойцов в украинском плену кормили только перед проверкой.

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#россия
#фсб
#криминал
#всу
#новости
#наемники
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В Пушкинском округе загорелся лес
30 августа 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Учебно-опытного участкового лесничества, в двух километрах от деревни Марьина Гора Пушкинского городского округа, возгорание удалось потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был обнаружен в ходе авиапатрулирования, площадь возгорания составила 0,3 гектара. В тушении было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц спецтехники. Справиться с огнём удалось чуть более чем за три часа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас ведётся опрос свидетелей для выявления виновного.

В областном Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в природных зонах Подмосковья предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комлесхоз мо
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