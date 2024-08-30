В Москве юная сотрудница «Озон» продавала наркотики прямо в пункте выдачи

Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova
В Москве 15-летняя (!) сотрудница пункта выдачи заказов компании «Озон» придумала оригинальный способ устроить себе солидную прибавку к зарплате. Она реализовывала запрещённые вещества прямо на рабочем месте.
Студентка-первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина на лето устроилась в пункт выдачи заказов «Озон» на Варшавском шоссе, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме основной деятельности по выдаче заказов, на рабочем месте она фасовала наркотики, а затем передавала их курьеру.
Вычислили юную леди с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские задержали её на рабочем месте во время передачи очередной партии товара. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 40 полиэтиленовых пакетиков с неизвестным веществом и электронные весы. Всё это отправлено на экспертизу.
В пресс-службе «Озона» рассказали, что пункт выдачи заказов временно закрыт до выяснения всех обстоятельств. В компании также подчеркнули, что запрещённые вещества не продавались через витрину и не проходили через систему логистики.
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Вычислили юную леди с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские задержали её на рабочем месте во время передачи очередной партии товара. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 40 полиэтиленовых пакетиков с неизвестным веществом и электронные весы. Всё это отправлено на экспертизу.
В пресс-службе «Озона» рассказали, что пункт выдачи заказов временно закрыт до выяснения всех обстоятельств. В компании также подчеркнули, что запрещённые вещества не продавались через витрину и не проходили через систему логистики.
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Александр Бойцов