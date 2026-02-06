На невестку экс-президента Украины Ющенко «повесили» огромный долг

06 февраля 2026, 08:45

Бывшая невестка экс-президента Украины Ющенко и её муж потратили 1,5 млрд рублей

Фото: iStock/simpson

Скандал разразился вокруг Елизаветы Ющенко, бывшей невестки экс-президента Украины, и её мужа Сергея Ефимцева, известного как «Ваха маленький». Пара потратила 1,5 миллиарда рублей, взятых в долг у депутата Заксобрания Краснодарского края Алексея Сидюкова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.