На невестку экс-президента Украины Ющенко «повесили» огромный долг
Скандал разразился вокруг Елизаветы Ющенко, бывшей невестки экс-президента Украины, и её мужа Сергея Ефимцева, известного как «Ваха маленький». Пара потратила 1,5 миллиарда рублей, взятых в долг у депутата Заксобрания Краснодарского края Алексея Сидюкова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В 2023 году мужчина одолжил Ефимцеву 1 миллиард 523 миллиона рублей. Эти деньги пошли на нужды семьи. На полученные средства купили земельный участок в Подмосковье, несколько объектов недвижимости во Франции, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 300 и ювелирные украшения.
Когда пришло время расплачиваться, супруги вернули лишь небольшую часть долга. В это время они начали разводиться и поспешили заключить брачный контракт. Сидюков заподозрил, что пара пытается скрыть своё имущество, чтобы избежать выплат. Сроки по долгам истекли, и начались начисления процентов.
Кредитор подал в суд с требованием вернуть 1 миллиард 305 миллионов рублей. Изначально в деле фигурировал только Ефимцев, но суд решил, что долговые обязательства общие и привлёк к делу Елизавету Ющенко. Она не согласна с иском и утверждает, что по брачному контракту всё ценное имущество перешло к мужу. Девушка собирается обжаловать решение суда и добиться его отмены.
Читайте также: