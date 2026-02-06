В Сергиевом Посаде произошел инцидент, который шокировал местных жителей
В Сергиевом Посаде произошел инцидент, который шокировал местных жителей. Молодой человек открыл огонь по автомобилю из окна своей квартиры на Новоугличском шоссе. Об этом пишет Telegram-канал «360 ЧП».
В результате местный житель получил травмы и обратился за медицинской помощью, а затем сообщил о происшествии в полицию.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили место, откуда велся огонь, и задержали 19-летнего юношу. У него нашли предмет, похожий на пневматическое оружие, который отправили на экспертизу. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». За это преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы.
