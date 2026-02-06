06 февраля 2026, 08:39

19-летний парень устроил стрельбу по машине из окна квартиры в Подмосковье

Фото: iStock/ipopba

В Сергиевом Посаде произошел инцидент, который шокировал местных жителей. Молодой человек открыл огонь по автомобилю из окна своей квартиры на Новоугличском шоссе. Об этом пишет Telegram-канал «‎360 ЧП».