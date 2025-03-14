NOS: в Нидерландах больше 20 человек заболели гепатитом из-за голубики

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В Нидерландах у 24 человек выявили гепатит «А» после того, как они съели ягоды голубики, сообщил телеканал NOS. Заболеванием заразились 13 мужчин и 11 женщин.
Заболевание обнаружили у 13 мужчин и 11 женщин. Возраст зараженных — от 16 до 77 лет. Все они заразились в период с ноября 2024 года по февраль 2025-го. Восемь человек пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все люди инфицировались из-за употребления замороженной голубики марки Albert Heijn.
Инкубационный период гепатита А составляет примерно от 28 до 50 дней. Специалисты полагают, что дальше инфекция распространяться не будет.
В январе компания Albert Heijn изъяла из продажи в магазинах замороженные ягоды голубики, поскольку они тоже могут спровоцировать заболевание. Покупателей посоветовали исключить ягоды из своего рациона.
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Инкубационный период гепатита А составляет примерно от 28 до 50 дней. Специалисты полагают, что дальше инфекция распространяться не будет.
В январе компания Albert Heijn изъяла из продажи в магазинах замороженные ягоды голубики, поскольку они тоже могут спровоцировать заболевание. Покупателей посоветовали исключить ягоды из своего рациона.
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Ольга Енгалычева