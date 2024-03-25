В Курской области после атаки БПЛА горит сельхозпредприятие

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Сельскохозяйственное предприятие в Гkушковском районе Курской области загорелось в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника-камикадзе загорелся спиртовоз, затем пламя перекинулось на зерновой склад. По словам главы региона, загорелись минеральные удобрения и зерно. Огонь уничтожил зерновой склад и сельскохозяйственную технику.
Губернатор поблагодарил пожарных и добровольцев и пообещал, что фермерам будет оказана всяческая помощь.
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
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Губернатор поблагодарил пожарных и добровольцев и пообещал, что фермерам будет оказана всяческая помощь.
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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Александр Климов