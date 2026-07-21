В Норвегии пожаловались на десятки сбежавших в Россию оленей

21 июля 2026, 02:23

NRK: Норвежцы не могут вернуть около тридцати оленей, которые пересекли границу с РФ

Фото: iStock/Dmitry_Chulov

В Норвегии около трёх десятков оленей перешли границу с Россией, и их владельцы не могут вернуть животных из-за проблем с получением виз. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.





Согласно материалу, часть животных заметили в Мурманской области – на участке между пограничным пунктом Стурскуг–Борисоглебск и городом Заполярный. Владелец стада Эгиль Каллиайнен пояснил, что олени, оказавшиеся за заграждением на российской стороне, практически считаются потерянными для хозяев. Он выразил надежду, что Осло сможет наладить диалог с Москвой по этому вопросу.



Каллиайнен подчеркнул, что его стране нужно оперативно устранить бреши в пограничном заборе, чтобы сократить число подобных инцидентов в будущем — ведь проблемы с оленями возникают далеко не в первый раз. Так, например, в 2024 году администрация заповедника «Пасвик» в Мурманской области обратилась к норвежским властям с официальным письмом, в котором попросила возместить ущерб на сумму около 47 миллионов крон за то, что олени незаконно пасутся на российской территории и уничтожают ценный лишайник.