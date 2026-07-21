В Волгограде мальчик ушёл под воду на глазах у отдыхающих на пляже и погиб
В Волгограде на глазах у отдыхающих погиб малолетний мальчик, ушедший под воду во время купания. Об этом сообщает V1.RU.
Трагедия случилась днём 20 июля на пляже в Тракторозаводском районе. По словам очевидцев, ребёнок зашёл в Волгу с разрешения родителей, но быстро отплыл на слишком большое расстояние. Вскоре раздались крики с просьбой о помощи. Свидетели попытались достать несовершеннолетнего, но не смогли и вызвали спасателей.
Прибывшие сотрудники экстренных служб искали школьника около тридцати минут. К сожалению, мальчик скончался — спустя полтора часа его тело подняли на поверхность. В городской администрации подтвердили факт происшествия и уточнили, что пляж, на котором случилась трагедия, оборудован для отдыха, но не для купания. По этой причине там нет ни спасательного поста, ни дежурного спасателя.
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