На обочине дороги в Хабаровском крае нашли беспомощного тигренка-сироту

09 февраля 2026, 09:17

Фото: iStock/yanjf

В Хабаровском крае спасли беспомощного тигренка. Его обнаружили на обочине дороги между Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре. Региональное управление охотничьего хозяйства сообщило об этом в Telegram-канале.