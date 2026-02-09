На обочине дороги в Хабаровском крае нашли беспомощного тигренка-сироту
В Хабаровском крае спасли беспомощного тигренка. Его обнаружили на обочине дороги между Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре. Региональное управление охотничьего хозяйства сообщило об этом в Telegram-канале.
Малыш оказался один и сильно истощен. Инспекторы быстро отловили зверя и доставили его в Хабаровск. Специалисты охотнадзора проверили место находки, но следов взрослой самки не нашли.
Врачи дали тигренку имя Тимоша. Он нуждался в постоянном уходе, поскольку был очень слаб. В отдельном вольере живет маленькая тигрица по имени Вика, которую нашли в декабре 2025 года на замерзшей реке. К моменту приезда Тимоши девочка уже окрепла и проявляла активность. Теперь малыш заметно набрал силы и с удовольствием ест. Характер у Тимоши спокойный, он не такой бойкий, как его подруга.
Читайте также: