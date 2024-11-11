На Обводном канале найдено тело школьницы

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko
В Санкт-Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» было найдено тело 16-летней девятиклассницы. Об этом пишет « Комсомольская Правда».
По предварительным данным, девушка упала с крыши шестиэтажного здания по собственной неосторожности во время празднования своего дня рождения.
Согласно информации, полученной от источников в правоохранительных органах, трагедия произошла после того, как она употребила спиртные напитки. На месте происшествия была обнаружена курительная трубка.
Отмечается, что девочка воспитывалась в благополучной семье и не состояла на учете. Ее мать работает театральным художником, а отец безработный. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех деталей произошедшего.
Ранее в Казани возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками. Четверо подростков, осквернивших Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, были доставлены в отдел полиции. Также вызвали их родителей.
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Согласно информации, полученной от источников в правоохранительных органах, трагедия произошла после того, как она употребила спиртные напитки. На месте происшествия была обнаружена курительная трубка.
Отмечается, что девочка воспитывалась в благополучной семье и не состояла на учете. Ее мать работает театральным художником, а отец безработный. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех деталей произошедшего.
Ранее в Казани возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками. Четверо подростков, осквернивших Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, были доставлены в отдел полиции. Также вызвали их родителей.
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Дарья Осипова