На одной из улиц Петербурга обнаружили подростка без сознания и с травмой головы
На углу Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко в Санкт-Петербурге был обнаружен 13-летний мальчик из богатой семьи без сознания. Медики заключили, что подросток принимал психотропные вещества, а также он был избит.
Как пишет один из телеграм-каналов, подростка нашли 24 июля в 16:00. В больницу имени Н. Ф. Филатова пострадавшего привезли с острым отравлением психотропными веществами. На предплечье мальчика были ссадина и гематома, также врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Полиция Невского района выясняет обстоятельства происшествия.
Известно, что отец пострадавшего – крупный бизнесмен, мама мальчика не работает. Семья живёт рядом со Смольным институтом.
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