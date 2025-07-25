На одной из улиц Петербурга обнаружили подростка без сознания и с травмой головы

25 июля 2025, 10:45

В Петербурге подросток из богатой семьи отравился психотропами, после его избили

Фото: медиасток.рф

На углу Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко в Санкт-Петербурге был обнаружен 13-летний мальчик из богатой семьи без сознания. Медики заключили, что подросток принимал психотропные вещества, а также он был избит.