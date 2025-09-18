Россиянин убил пожилых родителей из-за наследства
Тюменец зарезал отца и задушил мать, чтобы продать их имущество и погасить долги
35-летний житель Тюмени убил своих родителей, чтобы завладеть их имуществом и погасить долги. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной следком.
По версии следствия, сначала мужчина зарезал своего 66-летнего отца в деревне Головина, оставив ему 13 ножевых ранений. После этого он попытался инсценировать ограбление и скрылся с места преступления. Затем он отправился в город, где задушил свою 73-летнюю мать в ее квартире.
«Мужчина, имея долги в банках, захотел завладеть имуществом своих родителей, продать его и получить деньги. Для этого он решил убить отца и мать», — сказал собеседник агентства.В полицию обратились соседи пожилой пары. Вскоре нерадивого сына арестовали. На допросе он подробно описал, как и для чего совершал расправу. В ближайшее время дело направят в прокуратуру, а оттуда — в суд. Теперь тюменцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.