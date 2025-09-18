Россиянин убил пожилых родителей из-за наследства

18 сентября 2025, 19:41

Тюменец зарезал отца и задушил мать, чтобы продать их имущество и погасить долги

Фото: iStock/ronstik

35-летний житель Тюмени убил своих родителей, чтобы завладеть их имуществом и погасить долги. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной следком.





По версии следствия, сначала мужчина зарезал своего 66-летнего отца в деревне Головина, оставив ему 13 ножевых ранений. После этого он попытался инсценировать ограбление и скрылся с места преступления. Затем он отправился в город, где задушил свою 73-летнюю мать в ее квартире.

«Мужчина, имея долги в банках, захотел завладеть имуществом своих родителей, продать его и получить деньги. Для этого он решил убить отца и мать», — сказал собеседник агентства.