Посетителей московского ТЦ «Бутово Молл» эвакуировали из-за задымления
Персонал и посетителей вывели из торгового центра «Бутово Молл» на юго-западе столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По предварительной информации, причиной эвакуации стало задымление в ресторанном дворике. Через некоторое время ТЦ заработал в штатном режиме.
В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства происшествия.
