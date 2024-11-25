На окраине Калуги сбили три БПЛА ВСУ

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На окраине Калуги сбиты ТРИ беспилотных летательных аппарата (БЛА) ВСУ. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он отметил, что украинские самолеты были уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, в результате попытки нападения никто не пострадал.
В ночь на 25 ноября силы ПВО сбили 6 БПЛА украинского типа над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз заявил, что жертв и повреждений нет. Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за их работу.
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