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На окраине Калуги сбили три БПЛА ВСУ

Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

На окраине Калуги сбиты ТРИ беспилотных летательных аппарата (БЛА) ВСУ. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.


Он отметил, что украинские самолеты были уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, в результате попытки нападения никто не пострадал.

В ночь на 25 ноября силы ПВО сбили 6 БПЛА украинского типа над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз заявил, что жертв и повреждений нет. Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за их работу.

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#калужская область
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#бпла
#всу
#пво
В ходе атаки БПЛА на российский регион начался пожар на предприятии
25 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/grafoto

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в территорию промышленного предприятия в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Средства ПВО Министерства обороны России отразили атаку. Однако в результате падения обломков дрона на предприятии возник пожар. Пострадавшие отсутствуют.

По словам Шапши, всего на окраине Калуги было сбито 3 БПЛА.

В ночь с на 22 ноября Украина запустила 23 беспилотных летательных аппарата в России. Система ПВО сбила 12 в Брянской области, девять – в Калужской и два – в Курской.

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#бпла
#пво
#всу
#минобороны рф
#калужская область
#пожар
#курская область
#брянская область
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Над российским регионом сбили шесть БПЛА
25 ноября 2024, 03:11

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФуничтожены шесть БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал он.

Глава региона подчеркнул, что на месте работают представители оперативных служб. Богомаз также поблагодарил подразделения ПВО за их работу.

Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА на территории Белгородской области. Выяснилось, что беспилотник авиационного типа был перехвачен около 20:20 по московскому времени.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#брянская область
#александр богомаз
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СК заинтересовался возгоранием самолета с российскими гражданами
25 ноября 2024, 02:25

Фото: iStock/rebius

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления (ЗМСУТ) Следственного комитета (СК) России проведет доследственную проверку по фактам возгорания самолета Superjet 100 с российскими гражданами в Турции, сообщает «Лента.ру».
Следователи организуют комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

На борту самолета находилось 79 пассажиров, они были эвакуированы. По данным турецких властей, пострадавшие отсутствуют.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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#самолет
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#краснодарский край
#ск рф
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Стала известна причина возгорания российского самолета в турецкой Анталье
«Азимут»: Superjet загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра
25 ноября 2024, 02:05

Фото: istockphoto/Dushlik

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в Анталье, Турция, после жесткой посадки из-за сдвига ветра. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что командир воздушного судна принял решение об эвакуации с помощью надувных трапов. Пассажиров доставили в терминал аэропорта.

«Пострадавших нет», – заявили в российской авиакомпании.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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#самолет
#аэропорт
#турция
#пожар
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Украина допустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»
25 ноября 2024, 00:06

Фото: istockphoto/bpawesome

Украина разрешила иностранным журналистам посетить обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По данным Reuters, эксперты сейчас исследуют фрагменты.
«Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — уточняется в публикации агентства, сотрудники которого получили доступ к обломкам «Орешника».

По данным Reuters, части ракеты находятся в специальном ангаре, предназначенном для осмотра. Проанализировав останки «Орешника», украинские эксперты планируют узнать больше о цепочке поставок российских военных и производстве баллистической ракеты.

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#орешник
#украина
#ракета
#журналисты
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Российский самолет загорелся в турецком аэропорту
24 ноября 2024, 23:09

Фото: istockphoto/Dushlik

В турецком ​аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», передает портал Airporthaber.
Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке. В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.

Ранее сообщалось, что телефон пассажира Southwest Airlines загорелся во время взлета, что вызвало панику на борту.

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#самолет
#инцидент
#пожар
#турция
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Композитор Павел Карманов умер на 55-м году жизни
24 ноября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/iZhenya

На 55-м году жизни умер композитор Павел Карманов, сообщили в Союзе композиторов России. Причина смерти уточняется.
«Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — сказано на сайте организации.
Карманов родом из Братска Иркутской области. Окончив музыкальную школу и консерваторию, стал автором симфонических и хоровых сочинений, а также создавал произведения для камерных ансамблей, писал музыку для телевидения и кино.

Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался режиссер игрового кино Александр Панкратов.

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#звёзды
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Два россиянина упали во время прыжка с парашютом
РЕН ТВ: два парашютиста упали при приземлении в Подмосковье
24 ноября 2024, 18:54

Фото: iStock/German-skydiver

Два парашютиста получили травмы во время прыжка в Подмосковье. Об этом информирует РЕН ТВ.
Утверждается, что пострадавшие неудачно приземлились. С повреждениями различной степени тяжести мужчин 21 и 49 лет госпитализировали в больницу.

Иные подробности случившегося не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Коломне после прыжка с парашютом погиб экс-владелец радиостанций «Европа Рязань» и «Русское радио – Рязань» Сергей Цыганов. Гибели бизнесмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей появился первый фигурант
ТАСС: директора «Интертехники» обвиняют в поставках брака концерну «Калашников»
24 ноября 2024, 18:42

Фото: iStock/Thomasaf

Октябрьский районный суд в Иваново арестовал технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Его обвиняют в причинении ущерба концерну на сумму свыше 32 млн рублей. Фигурант дела будет находиться в СИЗО до 12 января.

Морохову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данной статье ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Согласно информации источника, защита уже обжаловала постановление об аресте.

Уточняется, что в период с октября прошлого года по 13 ноября этого года представители подрядчика приобрели в КНР детали по цене ниже установленной договорами и поставили их концерну, заранее зная о несоответствии качества деталей установленным требованиям.

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