Силы ПВО за ночь нейтрализовали 18 БПЛА в двух областях

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В Брянской и Калужской областях силы ПВО зафиксировали уничтожение беспилотников, передает РИА Новости. Всего за ночь было ликвидировано 18 БПЛА ВСУ.
Глава Калужской области Владислав Шапша подтвердил в своем Telegram-канале, что силы ПВО ликвидировали 6 беспилотников на окраине Калуги и еще один в Дзержинском районе.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом сбитии 6 БПЛА ВСУ. Ранее ночью он информировал, что в Брянской области силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа.
По предварительной информации, в обоих регионах пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы продолжают проверку территорий.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом сбитии 6 БПЛА ВСУ. Ранее ночью он информировал, что в Брянской области силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа.
По предварительной информации, в обоих регионах пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы продолжают проверку территорий.
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Мария Моисеева