На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома

Фото: iStock/DmyTo
Сразу пять пожаров произошли в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, пожары возникли из-за ураганных порывов ветра, достигающих 28 м/с.
«Пять пожаров в городе и пригороде. Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе [микрорайон Улан-Удэ]. МЧС, ГО ЧС все подняты», — отметил он.Информацию подтвердили в республиканском агентстве ГО и ЧС, но не уточнили количество домов, затронутых огнем. Мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате пожаров пострадали жилые дома.
По информации регионального ГУ МЧС, первое сообщение о пожаре в надворных постройках поступило в 22:00 (17:00 мск). По данным спасателей, работы осложняются сильным ветром.
Читайте также:
В подмосковном Раменском произошёл пожар на складе с полиэтиленом
МЧС ликвидировали пожар на центральном рынке Невинномысска
На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс разгорелся пожар
Артем Кузьмин