В подмосковном Раменском произошёл пожар на складе с полиэтиленом

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В посёлке Раменской агрохимической станции (РАОС) произошёл крупный пожар. Горит склад с полиэтиленом.
Внутри склада находятся пластиковые трубы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Площадь возгорания в настоящее время достигла двух тысяч квадратных метров. До прибытия экстренных служб самостоятельно из здания сумели эвакуироваться 30 человек. На месте работают пожарно-спасательные расчёты и специальная техника.
Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнём и пытаются не допустить его распространения. Дальнейшие подробности чрезвычайного происшествия в стадии уточнения.
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Александр Бойцов