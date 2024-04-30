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В подмосковном Раменском произошёл пожар на складе с полиэтиленом

30 апреля 2024, 10:40
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

В посёлке Раменской агрохимической станции (РАОС) произошёл крупный пожар. Горит склад с полиэтиленом.


Внутри склада находятся пластиковые трубы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Площадь возгорания в настоящее время достигла двух тысяч квадратных метров. До прибытия экстренных служб самостоятельно из здания сумели эвакуироваться 30 человек. На месте работают пожарно-спасательные расчёты и специальная техника.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнём и пытаются не допустить его распространения. Дальнейшие подробности чрезвычайного происшествия в стадии уточнения.

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Названо число лишившихся гражданства РФ иностранцев за полгода
ТАСС: почти 400 иностранцев лишили гражданства РФ из-за преступлений за полгода
30 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/FTiare

Около 400 иностранцев лишили гражданства России из-за преступлений за полгода, пишет ТАСС.
Об этом сообщает МВД России. Уточняется, что столько времени прошло с момента принятия закона об увеличении числа статей Уголовного кодекса, касающихся аннулирования паспортов.

С октября прошлого года гражданство России бывших иностранцев, которые совершили отдельные преступления или представляют угрозу нацбезопасности, подлежит прекращению, а паспорт — изъятию.

Лишать гражданства могут за распространение фейков о ВС РФ, диверсии, дискредитацию армии, призывы к введению санкций и развязыванию войны, дезертирство, уклонение от воинских обязанностей и не только.

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#мвд
#мигранты
#паспорт
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На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
На обочине трассы на Домбае упавшее дерево убило пятилетнего ребёнка
30 апреля 2024, 10:06

Фото: istockphoto/marnag

Страшная трагедия произошла на автомобильной трассе на Домбае. Рухнувшее сухое дерево убило пятилетнего мальчика.
Семья туристов из Саратова путешествовала на автомобиле по горной территории в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Они остановились, чтобы сфотографироваться у живописной реки. Когда родители и ребёнок проходили по обочине трассы, поперёк дороги упало сухое дерево. Огромный ствол раздавил пятилетнего малыша насмерть.

В местных социальных сетях пишут, что вдоль обочин дорог стоит много сухих деревьев, которые в случае падения будут представлять опасность для людей и проезжающих автомобилей. Ими никто специально не занимается, хотя это место очень популярно среди туристов и людей тут, как правило, бывает немало.






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#трассы
#опасность
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Российские школьники напали на девочек и выложили видео с нацистской символикой
ASTV: в Холмске школьники напали на девочек и выложили видео с лозунгом нацистов
30 апреля 2024, 09:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Школьники напали на двух девочек и выложили видео с издевательствами в сети. Об этом сообщает ASTV.ru.
Инцидент произошел на Сахалине. Ученики четвертого класса, в числе которых была девочка, напали на несовершеннолетних, заставляя их лаять и надевать намордники. Один из злоумышленников натянул сумку на голову одной из девочек и опрокинул на землю, а затем облил ее водой.

Издевательства над сверстниками группа нападавших снимала на видео. Ролик затем был смонтирован и выложен в школьную группу. В начале записи виднеется цифровой код с лозунгом нацистов.

Родители одной из пострадавших обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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Гладков рассказал о сбитом над Белгородской областью воздушном объекте
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду
30 апреля 2024, 09:10

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила воздушный объект над территорией Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, воздушная цель была уничтожена на подлете к Белгороду.

В результате происшествия никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле, отметил губернатор.

Прежде в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков обратился к местным жителям с просьбой не подходить к окнам. Он также посоветовал гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В Казахстане задержали экс-главу МВД
Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках
30 апреля 2024, 08:59

Фото: istock / Diy13

Бывший глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев задержан правоохранителями по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана на своем сайте.
Речь идет о массовых протестах, которые охватили республику в 2022 году. Местные жители вышли на улицы с требованием прекратить завышение цен на газомоторное топливо. Власти Казахстана объявили протестующих террористами, начались столкновения правоохранителей с возмущенной толпой. В результате массовых беспорядков тысячи людей получили ранения.

Тургумбаев, занимающий в 2022 году пост министра МВД, арестован за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

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Во время перестрелки в США погибли трое полицейских
30 апреля 2024, 07:25

Фото: istockphoto/innovatedcaptures

В городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина произошла перестрелка. В результате погибли трое правоохранителей, а ещё пятеро получили ранения.
Как сообщает местное полицейское управление в своей социальной сети X (бывший Twitter), погибшие были маршалами США из оперативной группы по розыску беглецов. Кого именно они преследовали, в сообщении не указано. Один из полицейских, получивших огнестрельные ранения, находится в критическом состоянии. Жизни остальных ничто не угрожает.

Инцидент произошёл днём в понедельник, 30 апреля. Известно, что один из подозреваемых в стрельбе по полицейским найден мёртвым. Другие подробности происшествия полицейское управление не раскрывает в интересах расследования.

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Решили усыпить: В российском городе живодёр подбросил в подъезд изнасиловал кошку
Е1.ru: жильцы дома в Екатеринбурге обнаружили в подъезде изнасилованную кошку
30 апреля 2024, 06:18

Фото: istock / krblokhin

Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга обнаружили в подъезде изнасилованную кошку. Об этом сообщает местный портал e1.ru.
Как рассказали жильцы дома, искалеченного зверя нашли 29 апреля. Кошка выглядела испуганным, а также её рвало. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, который скрыл лицо капюшоном. Живодер подбросил кошку в подъезд и скрылся.

Пострадавшую кошку доставили к ветеринарам. После осмотра ветврачи определили, что животное изнасиловали. Посовещавшись, ветеринары приняли решение усыпить животное.

После публикации данным в СМИ о произошедшем узнали в правоохранительных органах. Региональное управление МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки
ФСБ: житель Приморья задержан за сотрудничество с украинскими националистами
30 апреля 2024, 05:42

Фото: istock / choochart choochaikupt

Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя УФСБ России по региону.
В ведомстве уточнили, что мужчина установил контакт с представителем украинской националистической организации, которая признана террористической на территории Российской Федерации.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края», — сообщил собеседник издания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Свою вину россиян признал и выразил готовность к сотрудничеству со следствием.



Ранее сообщалось, что защищавший Михаила Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Колумбии девять военных погибли при крушении военного вертолета
Петро: вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли девять военных
30 апреля 2024, 05:18

Фото: istock / camptoloma

Девять военнослужащих погибли в департаменте Боливар на севере Колумбии при крушении вертолета, снабжающего правительственные войска, которые задействованы в операции против крупнейшего наркокартеля в стране «Клан залива». Об этом проинформировал президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х (ранее Twitter).
«Сожалею в связи с гибелью при крушении вертолета армии девяти членов его экипажа, которые участвовали в снабжении [правительственных] войск на юге департамента Боливар в их операции против «Клан залива», — отметил президент.
На борту воздушного судна находились 6 офицеров и 3 солдата. Причина крушения пока не установлена.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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