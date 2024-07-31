Подмосковный пожарный в свой выходной спас от огня соседских кур

Пожар, возникший в хозяйственной постройке и чуть не распространившийся на стоящий рядом курятник, помог потушить водитель пожарной машины Мособлпожспаса Антон Чижиков, когда приехал отдохнуть к своей маме в деревню Кобелево округа Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.