Подмосковный пожарный в свой выходной спас от огня соседских кур

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар, возникший в хозяйственной постройке и чуть не распространившийся на стоящий рядом курятник, помог потушить водитель пожарной машины Мособлпожспаса Антон Чижиков, когда приехал отдохнуть к своей маме в деревню Кобелево округа Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Антон Чижиков приехал в деревню на отдых, до этого сутки отдежурив. Он был на огороде, когда почувствовал запах гари и увидел, что на соседней улице горит сарай. Антон вызвал пожарных, а сам побежал тушить пламя», — говорится в сообщении.Антон сдерживал возгорание до прибытия пожарной бригады. Прибывшие специалисты при помощи спецоборудования быстро потушили огонь, благодаря чему пожар не перекинулся на стоявший рядом курятник, где были домашние птицы.
Хозяин участка поблагодарил всех, кто принял участие в тушении.
Читайте также:
Подмосковные спасатели достали пса из трёхметрового колодца под Наро-Фоминском
В деревне под Рузой нашли ржавый артиллерийский снаряд
В Серпухове расследуют гибель девочки-подростка при катании на сап-доске
Лев Каштанов