На оружейном заводе в Болгарии взорвался снаряд

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Боеприпас взорвался в оружейном заводе в болгарском городе Костенец. Об этом информирует телеканал NOVA.
Согласно предварительной информации, снаряд взорвался во время испытательных мероприятий на заводе «Терем». В результате взрыва никто не пострадал, однако предприятию нанесен значительный материальный ущерб.
Уточняется, что государственное предприятие «Терем» специализируется на изготовлении специальной военной и гражданской продукции, в том числе боеприпасов, а также их ликвидации.
Ранее сообщалось, что во время испытания снаряда на пороховом заводе в Казани одному из сотрудников оторвало кисть. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что государственное предприятие «Терем» специализируется на изготовлении специальной военной и гражданской продукции, в том числе боеприпасов, а также их ликвидации.
Ранее сообщалось, что во время испытания снаряда на пороховом заводе в Казани одному из сотрудников оторвало кисть. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова