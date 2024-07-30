Фото: istockphoto/Leonid Ikan
В Харькове произошел взрыв. Об этом информирует украинское издание «Общественное. Новости».
Сообщается, что сирены воздушной тревоги непрерывно работают уже семь часов. По данным издания, возможно, сам взрыв произошел за пределами города.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова