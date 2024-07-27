24 канал: в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне звука сирен воздушной тревоги

Фото: istockphoto/aapsky
В городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщил украинский 24-й канал. Грохот от удара раздался в городе на фоне звука сирен объявленной воздушной тревоги.
«Местные СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге», — заявило украинское издание в своем тг-канале.Судя по данным с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в трех областях страны — Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.
В четверг, 25 июля, сообщалось, что Харьковская область побила рекорд по продолжительности воздушной тревоги. По данным на 18:50, сирены звучали в регионе уже больше двух полных дней. Регион находился в красной зоне 48 часов и 17 минут.
Читайте также:
FR: ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи
Названы огромные потери ВСУ в день
На Западе заявили о скором начале переговоров по Украине
Данил Пономарев