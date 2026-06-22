В Китае врачи удалили из руки женщины двух десятисантиметровых личинок
Жительница Шэньчжэня почти год мучилась от боли в руке. Позже на предплечье появилось плотное образование. В клинике выяснили, что причиной стали паразиты, пишет South China Morning Post.
Медики считают, что заражение произошло из-за нарушений гигиены на кухне. Женщина разделывала сырых лягушек на той же доске, где затем готовила продукты для холодных закусок. Хирурги вскрыли абсцесс и извлекли из руки двух живых личинок длиной около десяти сантиметров. Это спарганумы — зародыши ленточных червей рода Spirometra. В организме человека они не становятся взрослыми особями, но способны перемещаться по тканям и поражать мышцы, глаза и даже мозг.
Специалисты отмечают, что вызываемое ими заболевание называется спарганоз. Оно встречается сравнительно редко, но наиболее известно в странах Азии, где риск заражения связан с употреблением недостаточно обработанных продуктов и контактом с сырым мясом или земноводными. Человек может заразиться не только при разделке лягушек, но и при употреблении сырой или плохо приготовленной пищи, а также при попадании загрязненной воды в организм.
Симптомы зависят от того, куда именно попала личинка. Чаще всего это болезненные уплотнения под кожей, воспаление, отек, зуд и ощущение «перемещения» в тканях. Если паразит поражает глаза или центральную нервную систему, последствия могут быть значительно серьезнее. Диагностика таких случаев бывает затруднена, поскольку симптомы могут долго напоминать обычное воспаление или доброкачественное образование.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ей предстоит курс противопаразитарного лечения. Местные врачи напомнили, что для сырого мяса, рыбы и земноводных нужно использовать отдельные разделочные доски и ножи, а продукты следует тщательно термически обрабатывать. Даже мытье с мылом не всегда полностью исключает риск, если правила кухонной гигиены регулярно нарушаются.
Читайте также: