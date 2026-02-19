Достижения.рф

На острове Валаам нашли тело паломницы Натальи, пропавшей в начале февраля

Фото: iStock/Motortion

На острове Валаам обнаружено тело 36-летней паломницы Натальи, которая пропала в начале февраля. Предварительно, она совершила суицид.



Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, женщина прибыла на Валаам около полугода назад после тяжёлого расставания с партнёром. Она проживала в монастыре в качестве послушницы. Утром 2 февраля Наталья покинула территорию обители после службы, однако камеры видеонаблюдения её дальнейший маршрут не зафиксировали.

С момента исчезновения к поискам подключились спасатели и добровольцы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0