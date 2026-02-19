Снежный циклон «Валли» парализовал движение на нескольких федеральных трассах
На трассе М-4 «Дон» в Московской области образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за снежного циклона «Валли» в регионе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых участвовал патрульный автомобиль.
В результате затора длиной около 20 километров движение оказалось затруднено для более чем ста водителей. Серьёзные проблемы фиксируют и на других магистралях.
На южном направлении автомобили сталкиваются у Богородицка, Узловой и Ефремова в Тульской области. На этих участках в кюветах и на обочинах стоят минимум восемь машин. Пробка на трассе М-3 «Украина» в районе Обнинска достигла 15 километров.
Заторы наблюдаются на М-10 под Тверью и в районе Зеленограда, а на Горьковском шоссе перекрыли дорогу у Ногинска. Пробки растут на подъездах ко всем крупным городам региона. Водителям, которые только планируют поездку, рекомендуют отказаться от неё или выбрать альтернативный маршрут.
