Снежный циклон «Валли» парализовал движение на нескольких федеральных трассах

19 февраля 2026, 12:37

На трассе М-4 «Дон» образовалась 20-километровая пробка из-за 12 ДТП

Фото: Istock/Scharfsinn86

На трассе М-4 «Дон» в Московской области образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за снежного циклона «Валли» в регионе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых участвовал патрульный автомобиль.