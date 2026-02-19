В Москве экстренные службы штурмовали квартиру из-за выбитой рамы
На северо-востоке Москвы произошёл хлопок в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент случился в Ростокино в жилом 12-этажном доме на проспекте Мира. В результате происшествия повреждено остекление и вылетела оконная рама.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Специалисты установили, что в квартире проживают мигранты, и пытались попасть внутрь. По предварительным сведениям, случившееся носило бытовой характер.
В столичном главке МЧС сообщили, что возгорания на месте нет. Позже экстренные службы попали в соседнюю квартиру. Информация о взрыве не подтвердилась: оконная рама вылетела из-за сильного порыва ветра.
Ранее в Москве на станции метро «Битцевский парк» взорвалось оборудование поезда.
Читайте также: