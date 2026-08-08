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Россиянин изнасиловал школьниц и 32 года скрывался под выдуманным именем

В Ивановской области задержали мужчину по делу 1994 года об изнасиловании детей
Фото: Istock/Akintevs

В Ивановской области задержали мужчину спустя 32 года после его преступления против несовершеннолетних. Следователи полагают, что он совершил его вместе с сообщником. Об этом информирует управление СК РФ по региону.



По версии следствия, в апреле 1994 года фигурант (сейчас ему 52 года), распивая спиртное, пригласил двух 14-летних школьниц в свой дом в Кохме вместе со знакомым.

Там мужчины применили к девочкам физическую силу, а затем совершили преступление против половой неприкосновенности. Сообщника тогда арестовали и осудили. Основной фигурант скрылся, жил в других регионах и получил поддельные документы на чужое имя.

Он перестал общаться с близкими и отказался от наследства, чтобы его могли признать безвестно отсутствующим. Генетическая экспертиза помогла установить личность «пропавшего» подозреваемого. Правоохранители задержали его в другом регионе.

Ольга Щелокова

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