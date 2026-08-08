Россиянин изнасиловал школьниц и 32 года скрывался под выдуманным именем

08 августа 2026, 09:13

В Ивановской области задержали мужчину по делу 1994 года об изнасиловании детей

Фото: Istock/Akintevs

В Ивановской области задержали мужчину спустя 32 года после его преступления против несовершеннолетних. Следователи полагают, что он совершил его вместе с сообщником. Об этом информирует управление СК РФ по региону.