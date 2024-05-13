На овощном складе в Подмосковье нашли более 40 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Более 40 мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские и росгвардейцы в складском помещении для хранения фруктов и овощей в посёлке Горшково Дмитровского городского округа в ходе совместного рейда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране и незаконное ведение трудовой деятельности были привлечены 42 человека. В частности, все 42 нарушителя работали без патента, а 36 из них не выехали за пределы России по истечении разрешённого срока пребывания в стране», — говорится в сообщении.Все нарушители оштрафованы и будут выдворены из России. Сейчас полиция разыскивает нанимателей нелегальных мигрантов, чтобы привлечь их к ответственности.
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