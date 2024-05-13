В российском регионе начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в своем Telegram-канале, что на территорию области вторглись украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
По словам Артамонова, после уничтожения БПЛА на электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.
Губернатор добавил, что системы обнаружения и тушения находятся в состоянии готовности. Он призвал жителей не публиковать фото и видео последствий подобных нападений.
В ночь на воскресенье, 12 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили две ракеты «Точка У» в небе над Белгородской областью. Кроме того, шесть беспилотников были сбиты в Брянской, Волгоградской и Липецкой областях.
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«Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», – уточнил глава региона.
Губернатор добавил, что системы обнаружения и тушения находятся в состоянии готовности. Он призвал жителей не публиковать фото и видео последствий подобных нападений.
В ночь на воскресенье, 12 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили две ракеты «Точка У» в небе над Белгородской областью. Кроме того, шесть беспилотников были сбиты в Брянской, Волгоградской и Липецкой областях.
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Александр Климов