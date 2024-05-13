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В российском регионе начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА

Артамонов: возникло возгорание на подстанции после удара БПЛА в Липецкой области
13 мая 2024, 05:46
Фото: iStock/O_Lypa

Фото: iStock/O_Lypa

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в своем Telegram-канале, что на территорию области вторглись украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
По словам Артамонова, после уничтожения БПЛА на электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

«Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», – уточнил глава региона.



Губернатор добавил, что системы обнаружения и тушения находятся в состоянии готовности. Он призвал жителей не публиковать фото и видео последствий подобных нападений.

В ночь на воскресенье, 12 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили две ракеты «Точка У» в небе над Белгородской областью. Кроме того, шесть беспилотников были сбиты в Брянской, Волгоградской и Липецкой областях.

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В ДНР рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей гранатами
ВСУ перед бегством из Семеновки сбросила гранаты на мирных жителей ДНР
13 мая 2024, 04:52

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Вооруженные бойцы Национальной гвардии Украины в ходе бегства из села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) сбрасывали боеприпасы с беспилотников и выгоняли мирных жителей из подвала, который они использовали в качестве убежища, рассказали РИА Новости жители Семеновки.
По их словам, украинские военные не давали им покоя, обстреливая с ВОГ-17 (модифицированный для сброса с беспилотников гранатометные выстрелы).

«Мы с белыми флажками, чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить, ни воды набрать», – поделились они.

Жители добавили, что те, кто прятался в подвалах, выходили только за едой или водой.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку Донецкой народной республики из артиллерийских орудий натовского калибра.

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#днр
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#донбасс
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Система ПВО уничтожила несколько целей в небе над Белгородом
Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько целей в небе над Белгородом
13 мая 2024, 04:20

Фото: iStock/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские системы ПВО поразили несколько воздушных целей на подходе к Белгороду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородской областью была задействована система ПВО и поражено несколько воздушных целей.

«По предварительной информации, пострадавших нет», – подчеркнул он.

Глава региона уточнил, что после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой. Трое россиян не пострадали и не отказались вызывать скорую помощь. Также были разрушены пять частных домов и три автомобиля.

Ранее была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#ракетная опасность
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Число погибших после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 15
МЧС: число погибших после обрушения жилого дома в Белгороде увеличилось до 15
13 мая 2024, 04:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Из-под завалов в Белгороде извлечено еще одно тело, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Число погибших возросло до 15 человек. Белгородский Минздрав также сообщил о 31 пострадавшем.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.

Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду – демонстрация характера украинских террористов.

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В российском регионе введен режим ЧС из-за паводка
Глава Олекминского района Якутии Харбин объявил о режиме ЧС из-за паводка
13 мая 2024, 03:24

Фото: iStock/maradek

В Олекминском районе Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, сообщил глава района Николай Харбин в своем Telegram-канале.
По его словам, режим ЧС был введен по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как уровень воды в реке Лена в районе значительно поднялся. Пик паводка пришелся на участок между населенными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей.

Вокруг населенных пунктов Дельгей и Иннях происходит спад воды с низин. В качестве первоочередных мер глава региона назвал восстановление мобильной связи и стабильного электроснабжения в селах.

«Также принято решение 13 мая начать переброску дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду», – добавил Харбин.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа с 12 мая был введен особый режим в связи с угрозой подтопления.

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Обнаружено тело еще одного погибшего в результате обстрела ВСУ Белгорода
МЧС: из-под завалов жилого дома в Белгороде вытащили тело 14-го погибшего
13 мая 2024, 02:51

Фото: iStock/Motortion

Из-под завалов дома в Белгороде извлечено тело еще одной жертвы, в результате чего число погибших в ходе обрушения после удара по подъезду жилого дома достигло 14 человек, сообщили в МЧС России.
«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», – заявили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщало, что погибли около 13 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, пострадал 31 человек.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.

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#минобороны рф
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#удар
#ракета
#белгородская область
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В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы
13 мая 2024, 01:34

Фото: iStock/maki_shmaki

В Белгороде раздались взрывы, сопровождаемые сигналами ракетной опасноти, передает с места событий кореспондент информационного агентства ТАСС.
Детали не приводятся, официальные комментарии властей на настоящий момент не поступали.

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена региональным управлением МЧС вскоре после часа ночи, отбоя не последовало.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.

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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 13
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#ракетная опасность
#мчс
#белгородская область
#всу
#минобороны рф
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В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе
13 мая 2024, 01:17

Фото: iStock/vadimrysev

Сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщили в мэрии Белгорода, передает РИА Новости.
Власти призвали жителей по возможности оставаться в своих домах и не подходить к окнам.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность», – сообщается в заявлении.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.

Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду – демонстрация характера украинских террористов.

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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 13
#белгородская область
#ракетная опасность
#украина
#всу
#сша
#удар
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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 13
12 мая 2024, 23:43

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек, передает МЧС России.
«В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов», – заявили в ведомстве.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.

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#ракета
#дом
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Российский сенатор заявил, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода
Сенатор Кастюкевич заявил, что Киев ответит за атаку на жилой дом в Белгороде
12 мая 2024, 22:57

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил уверенность в том, что «киевские негодяи» понесут ответственность за нападение на многоквартирный жилой дом в Белгороде.
«Это исключительно характерный метод действий для киевских негодяев — они целенаправленно атакуют мирных жителей. В конечном итоге, они понесут наказание за свои преступные поступки», — отметил Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, наблюдается определенная тенденция: чем хуже обстоят дела у противника на фронте, тем более агрессивно они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, включая больницы, жилые дома, детские сады и игровые площадки.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде рухнул с первого по десятый этаж вследствие попадания снаряда, выпущенного украинскими вооруженными силами. По последним данным, количество погибших составило 12 человек.

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